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Бетербиев: я был готов к бою с Уордом

17 октября 2017, вторник. 10:47 Бокс/ММА

Претендент на титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев, прокомментировал предстоящие титульные бои в дивизионе, а также отметил, что был готов ко встрече с Андре Уордом.

«Уорд решил уйти, что ж, это его решение. Я был готов к бою с ним или с любым другим оппонентом. Что касается лучшего бойца дивизиона, то нужно подождать титульных боёв, а потом провести объединительную встречу. Думаю, что фаны будут в восторге от этого.

В нашем весе есть много хороших бойцов, так что надеюсь, нас ждёт много интересных поединков в будущем. Это хорошо для фанов бокса. Я готов к любому сопернику, Ковалёву, Стивенсону, к кому угодно. Но пока я сфокусирован на Коллинге", — приводит слова Бетербиева BoxingScene.

11 ноября Артур Бетербиев и Энрико Коллинг оспорят вакантный титул по версии IBF.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Андре Уорд Артур Бетербиев
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