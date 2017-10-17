Бетербиев: я был готов к бою с Уордом

Претендент на титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев, прокомментировал предстоящие титульные бои в дивизионе, а также отметил, что был готов ко встрече с Андре Уордом.

«Уорд решил уйти, что ж, это его решение. Я был готов к бою с ним или с любым другим оппонентом. Что касается лучшего бойца дивизиона, то нужно подождать титульных боёв, а потом провести объединительную встречу. Думаю, что фаны будут в восторге от этого.

В нашем весе есть много хороших бойцов, так что надеюсь, нас ждёт много интересных поединков в будущем. Это хорошо для фанов бокса. Я готов к любому сопернику, Ковалёву, Стивенсону, к кому угодно. Но пока я сфокусирован на Коллинге", — приводит слова Бетербиева BoxingScene.

11 ноября Артур Бетербиев и Энрико Коллинг оспорят вакантный титул по версии IBF.