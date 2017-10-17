Ригондо: в отличие от других соперников Ломаченко, я не мертвец

Чемпион мира во втором легчайшем весе Гильермо Ригондо поделился ожиданиями от предстоящего поединка с чемпионом во втором полулёгком весе Василием Ломаченко, а также попутно раскритиковал уровень прежней оппозиции украинца.

«Сравнивая уровни наших соперников, могу сказать, что его соперники были слабее. Что касается его габаритов, то я практически всегда дерусь с теми, кто выше меня. Если вы в этом сомневаетесь, то признаюсь, причиной того, что я поднимаюсь на две весовые категории выше, является то, что никто не хочет со мной драться.

Как бы то ни было, проблемы будут не у меня, а у него. А всё потому, что, в отличие от других соперников Ломаченко, я не мертвец", — приводит слова кубинца BoxingScene.

Встреча между Василием Ломаченко и Гильермо Ригондо пройдёт в рамках второго полулёгкого веса 9 декабря в Нью-Йорке.