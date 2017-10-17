Грувз: если с Юбэнком отбоксирую как и с Коксом, то у него не будет шансов

Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBA Super Джордж Грувз поделился впечатлениями от недавней победы в четвертьфинальном поединке Всемирной боксёрской суперсерии над Джемми Коксом. По мнению британца, если в следующем поединке он покажет такой же уровень бокса, у его будущего соперника, Криса Юбэнка, не будет никаких шансов.

«Я донёс до корпуса Джемми тяжёлый правый и понимаю, почему он не поднялся. Что касается дальнейших планов, я не собираюсь завершать карьеру. У меня ещё есть дела в турнире, а потом посмотрим. Я в отличной форме, и моё тело хорошо отвечает на нагрузки. Если я буду продолжать выигрывать, то продолжу боксировать. Я не пропускал тяжёлых ударов, так что никаких мыслей об уходе.

Бой с Юбэнком? Я знаю, что если отбоксирую с ним как и с Коксом, у него не будет шансов. Он очень прогрессировал за последние годы, но он не дрался с такими боксёрами, как я", — приводит слова Грувза BoxingScene.