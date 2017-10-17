Тим Цзю проведёт поединок за региональный титул WBC

Проспект второго полусреднего веса Тим Цзю (6-0, 5 КО) проведёт следующий поединок 22 октября. Противостоять ему будет гораздо более опытный оппонент в лице Уэйда Райана (14-5, 3 КО ), сообщает Fightnews.

На кону этого боя будет стоять региональный титул по версии WBC — Asian Boxing Council Continental. Встреча состоится в Сиднее.

Предыдущий поединок Цзю-младший провёл в июле, одержав победу техническим нокаутом над Кристофером Ханом, что касается Райана, то он в последнем бою, в сентябре этого года, единогласным решением судей одолел Фелипе Феррейру.