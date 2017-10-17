Кузьмин оспорит титул WBA Intercontinental в бою с Лукасом Брауном

Перспективный российский супертяжеловес Сергей Кузьмин (11-0, 8 КО) свой следующий поединок проведёт 27 ноября в Москве. Противостоять ему будет бывший чемпион мира по версии WBA Regular, впоследствии лишившийся этого титула из-за допингового скандала, австралиец Лукас Браун (25-0, 22 КО).

На кону встречи будет стоять титул WBA Intercontinental, сообщает официальный сайт промоутерской компании «Мир Бокса».

Кузьмин свой предыдущий поединок провёл в июне этого года, нокаутировав в четвёртом раунде Малкольма Танна (24-6, 13 КО). Браун же первый бой после отбытия дисквалификации провёл также в июне, нокаутировав андердога Мэттью Грира (16-21, 13 КО).