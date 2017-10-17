Хирн: поражение Хэя во втором бою с Беллью станет завершением его карьеры

Известный промоутер Эдди Хирн поделился ожиданиями от повторного поединка между своим клиентом, почётным чемпионом мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Тони Беллью и экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Дэвидом Хэем.

«Беллью — один из самых недооценённых боксёров в мире. Он не выглядит, как Джошуа или тот же Хэй, но у него большое сердце, и он может по-настоящему хорошо драться.

В этот раз я вижу его фаворитом в поединке. Перед вами будет парень, который верит в свою победу. Он принимал самые тяжёлые удары Хэя пять раундов. Это будет отличный бой для супертяжёлого веса. Если Хэй проиграет, то это станет завершением его карьеры", — приводит слова Хирна BoxingScene.

Второй бой Дэвида Хэя и Тони Беллью состоится 17 декабря. Первая встреча завершилась досрочной победой Беллью в 11-м раунде.