Бота: Паркер силён и быстр, как Мохаммед Али

Известный в прошлом супертяж Франсуа Бота высоко оценил новозеландского боксёра Джозефа Паркера, владеющего титулом чемпиона мира по версии WBO.



«С его скоростью и силой, я считаю, этот парень похож на Мохаммеда Али. Не стоит его недооценивать. Я вижу, что он может достичь многого. Пределом для него является небо. Всё зависит от него самого.



Джозеф Паркер популярен, у него есть харизма, и за ним стоит правильная команда. Он должен продолжать делать то, что делает. Есть четыре основные боксёрские мировые организации. И у Джозефа есть титул одной из них. Думаю, что нужно объединить четыре титула в одних руках», — цитирует Боту BoxingScene.