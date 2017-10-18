Сондерс проведёт защиту титула WBO 16 декабря в бою с Лемье

Всемирная боксёрская организация (WBO) объявила о том, что команда чемпиона мира в среднем весе Билли Джо Сондерса достигла договорённости с командой официального претендента на титул Давидом Лемье о проведении боя. Встреча этих боксёров состоится в рамках турнира, который планируется провести 16 декабря на арене «Плейс-Белл» в Лавале (Канада).



Согласно регламенту WBO гонорар за этот бой будет делиться между боксёрами в пропорции 70:30 в пользу чемпиона.



Лемье и его менеджер Камиль Эстефан подтвердили достижение договорённости и подписание контракта на бой, сообщает BoxingScene.