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Барбоза дал согласие на бой с Нурмагомедовым

18 октября 2017, среда. 02:49 Бокс/ММА

Бразильский боец UFC Эдсон Барбоза заявил, что готов встретиться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC 219 в Лас-Вегасе 30 декабря.

«Я хочу сразиться как можно быстрее. Я сказал своему менеджеру, что готов к этому, и теперь жду. У меня был сложный период с травмой плеча, но сейчас я готов на 100% и просто жду того, кто готов сразиться со мной.

UFC предложила мне провести бой с Нурмагомедовым 30 декабря, и я согласился. Я сказал, что буду готов к этой дате. Теперь слово за ним. Посмотрим, что он сделает. Вчера я видел интервью с Нурмагомедовым, где он сказал, что будет сражаться со мной, если Макгрегор встретится с Фергюсоном. А Дана Уайт уже сказал, что тот бой состоится, поэтому я считаю, что следующий мой поединок будет против Хабиба. Я определённо хочу сразиться с ним. Он один из лучших, я уважаю его самого и его команду", — приводит слова Барбозы MMA Fighting.

Нурмагомедов в декабре может встретиться с Барбозой
Источник: MMA Fighting Сообщить об ошибке
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Хабиб Нурмагомедов
Новости. Бокс/ММА
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