Дигейл: не считаю, что Баду Джек находится на одном уровне со мной

Чемпион мира во втором среднем весе Джеймс Дигейл (23-1-1, 14 KO) заявил о желании провести матч-реванш с обладателем титула WBC Баду Джеком (22-1-2, 13 KO). Первая их встреча состоялась в январе прошлого года и завершилась ничьей.



«Я действительно хочу боя с Баду Джеком, потому что не думаю, что он вообще в моём классе. Я знаю, что он хороший боец мирового уровня, но я просто думаю, что поединки делают стили. И я не думаю, что, когда буду на 100% в форме, он сможет побить меня. Я расстроен тем, что сам позволил ему хорошо выглядеть в нашем бою, позволил ему казаться таким. Концовка боя была довольно спорной. Многие люди считают, что выиграл я, но многие считали победителем его. Поэтому я не вижу причин, по которым мы не должны вновь встретиться на ринге», — цитирует Дигейла BoxingScene.