Полуфинал WBSS Усик — Бриедис состоится в январе в Саудовской Аравии

По информации Mirror, полуфинальный бой турнира WBSS между чемпионом мира WBO в первом тяжёлом весе Александром Усиком и обладателем пояса WBC Майрисом Бриедисом состоится в январе 2018 года в Саудовской Аравии. Другой полуфинальный поединок между чемпионом мира WBA Юниером Дортикосом и победителем четвертьфинала Мурат Гассиев (чемпион IBF) — Кшиштоф Влодарчик также будет проведён в этой ближневосточной стране.



Ранее стало известно, что финальная схватка в первом тяжёлом весе в рамках WBSS запланирована на май в Саудовской Аравии.