Сергей Лубкович встретится на ринге с итальянским ветераном Микеле ди Рокко

22-летний российский полусредневес Сергей Лубкович (6-0, 5 КО) узнал имя своего следующего соперника. 27 ноября на турнире, который компания «Мир бокса» организует в Москве, ему предстоит встреча с опытным итальянцем Микеле Ди Рокко (41-3, 18 КО).



35-летний Ди Рокко в прошлом году дрался за чемпионский титул в первом полусреднем весе, а 1 июля этого года уже выходил на ринг в Москве в поединке против экс-чемпиона мира в первом полусреднем весе Эдуарда Трояновского.



В этом году Сергей Лубкович провёл уже два боя и одержал две досрочные победы.