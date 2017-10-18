В Москве прошёл турнир по единоборствам среди болельщиков «Динамо»

В минувшее воскресенье (15 октября) в Москве состоялся второй турнир по единоборствам «Дух Динамо» среди болельщиков бело-голубых. Мероприятие, в котором изъявили принять участие 26 человек, было организовано футбольным клубом «Динамо».



Поединки проходили по правилам бокса, тайского бокса и ММА. Участники были разбиты на 13 пар таким образом, чтобы могли примерно соответствовать друг другу по силе.



Начались соревнования с поединков новичков. Всего прошло семь боёв, они были жаркими, хотя в некоторых из них уровень оппонентов несколько разнился. Главный же сюрприз случился по окончании последнего поединка – Борис Некрасов, только-только выигравший свой бой, прямо на ринге встал на колено и сделал предложение руки и сердца своей невесте. По непосредственной реакции той стало понятно, что она ничего не знала о готовящемся сюрпризе.

А потом началась основная часть – бои продвинутых бойцов, где всё уже было на самом высоком уровне: с выходом участников под их любимые музыкальные композиции, красочными представлениями анонсером, ринг-гёрлс между раундами и т. д.

Видео доступно на официальном канале «Динамо» в Youtube.