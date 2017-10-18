Джошуа готов в 2018 году сразиться с Тайсоном Фьюри

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям IBF/IBO/WBA Энтони Джошуа заявил о готовности в следующем году встретиться на ринге с Тайсоном Фьюри.



Сам Фьюри недавно в социальных сетях заявил о намерении провести в 2018 году три «больших боя».



«Мне удалось связаться с ним, а ему удалось связаться со мной. Всё, что вы видите в социальных сетях, происходит и за кулисами.



Кроме всего прочего, если я могу что-то сделать, чтобы помочь ему вернуться на ринг, я сделаю это. Потому что нам нужны такие люди, как он. Он приносит в спорт лучшее, и он привлекает внимание к спорту», — цитирует Джошуа Daily Mail.