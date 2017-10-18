Бриггс: я думал о том, чтобы покончить с собой

Бывший чемпион мира по версии WBO в тяжёлом весе американец Шэннон Бриггс признался, что подумывал о суициде. Напомним, что в июне Бриггс должен был провести бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA, но допинг-проба спортсмена показала повышенное содержание тестостерона в крови.



«Врач выписал мне препараты для повышения уровня тестостерона, для борьбы с депрессией. Я оказался на самом дне, я чувствовал себя не лучше 80-летней старушки. Всё было так плохо, что я думал о том, чтобы покончить с собой. Моё состояние улучшили наркотики. Я начал курить марихуану, и это изменило мою жизнь к лучшему», — цитирует Бриггса Bild.