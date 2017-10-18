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Уайт готов организовать поединок Джонсу, если наказание будет мягким

18 октября 2017, среда. 23:36 Бокс/ММА

Президент UFC Дэна Уайт готов организовать поединок Джону Джонсу, если наказание спортсмена за употребление допинга будет минимальным. Напомним, Джонс был дважды отстранён от соревнований из-за проваленных допинг-тестов, бойцу может грозить до четырёх лет дисквалификации.

«USADA должно принять решение по этому вопросу, и Джонс будет обязан соблюдать любое наказание, которое ему будет назначено. Антидопинговое агентство США сотрудничает с атлетическими комиссиями, которые управляют нашим спортом. Органы управления совместно с USADA будут выносить вердикт. Если срок дисквалификации составит три месяца, я буду обязан организовать ему поединок, потому что у нас есть действующий контракт», — цитирует Уайта Sports Illustrated.

Источник: Sports Illustrated Сообщить об ошибке
Теги
UFC Джон Джонс Дэна Уайт
Новости. Бокс/ММА
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