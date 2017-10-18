Уайт готов организовать поединок Джонсу, если наказание будет мягким

Президент UFC Дэна Уайт готов организовать поединок Джону Джонсу, если наказание спортсмена за употребление допинга будет минимальным. Напомним, Джонс был дважды отстранён от соревнований из-за проваленных допинг-тестов, бойцу может грозить до четырёх лет дисквалификации.



«USADA должно принять решение по этому вопросу, и Джонс будет обязан соблюдать любое наказание, которое ему будет назначено. Антидопинговое агентство США сотрудничает с атлетическими комиссиями, которые управляют нашим спортом. Органы управления совместно с USADA будут выносить вердикт. Если срок дисквалификации составит три месяца, я буду обязан организовать ему поединок, потому что у нас есть действующий контракт», — цитирует Уайта Sports Illustrated.