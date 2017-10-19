Уайт: Макгрегор не будет драться с Диасом и Сен-Пьером

Президент UFC Дэна Уайт подчеркнул, чтоКонор Макгрегор не будет в ближайшее время драться с Нэйтом Диасом и Жоржем Сен-Пьером.



«Никаких обсуждений возможного поединка с Нэйтом Диасом речи не идёт, это неправда. Бой Диаса и Макгрегора вообще не обсуждается. Сен-Пьер — Макгрегор? Жорж будет защищать титул в 185 фунтах, а у Конора полно своих забот. Минимум через полтора года можно будет поговорить об этом. Теоретически, у этого поединка большие перспективы. Где бы мы его не провели, мы бы точно собрали полную арену», — цитирует Уайта MMAJunkie.