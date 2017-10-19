Санчес: Головкин не будет драться до реванша с Альваресом

Абель Санчес, тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадия Головкина, надеется, что промоутеры вскоре договорятся о матче-реванше с Саулем Альваресом. Если повторная встреча этих боксёров состоится в мае, то Головкин до этого боя не будет проводить поединки.



«Если это произойдёт в мае, я думаю, с нашей стороны было бы глупо рисковать.



Мы просто надеемся, что промоутеры скоро решат этот вопрос. И я думаю, что этот бой необходимо провести. Мы не должны ждать до сентября 2018 года никоим образом. Это слишком долго. Но если этот бой состоится, надеюсь, он пройдёт в районе 5 мая, когда мексиканцы отмечают свой национальный праздник», — цитирует Санчеса BoxingScene.