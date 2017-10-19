Джош Реттингхаус сразится с Александром Лунгой на турнире M-1 Challenge 85

10 ноября в Москве состоится международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 85. В его рамках пройдёт бой между американцем Джошем Реттингхаусом (15-4) и украинцем Александром Лунгой (21-10).



«Александр Лунга из тех бойцов, что действуют по принципу «чем чаще бои, тем лучше». Всего за шесть лет он провёл 31 профессиональный бой, помимо этого собрав солидную коллекцию титулов в боевом самбо. В рейдже M-1 Challenge до сих пор он выступил лишь однажды – ровно год назад, на турнире M-1 Challenge 72, который состоялся также в Москве. Тогда в кровавом упорном бою ему удалось победить Баира Штепина. Теперь, спустя год, украинский боец получает новый шанс закрепиться в ростере бойцов M-1 Global, и для этого ему предстоит выйти против одного из топовых бойцов организации.

Два очень техничных и очень крепких бойца с огромным опытом будут биться друг с другом за право бросить вызов чемпиону. У обоих очень серьёзные шансы на победу и запредельная мотивация, а это значит, что в рейдже развернётся настоящая битва», — отмечается в пресс-релизе организаторов турнира.