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Роуч: Котто будет трудно уйти насовсем

19 октября 2017, четверг. 17:48 Бокс/ММА

Фредди Роуч, тренер чемпиона мира в четырёх весовых категориях Мигеля Котто, считает, что его подопечному будет сложно уйти из бокса.

«Я верю словам Котто, но уйти насовсем иногда бывает трудно. Когда он одержит красивую победу, ему начнут поступать заманчивые предложения, от которых будет трудно отказаться. Он хочет проводить больше времени с семьёй, и это вызывает моё уважение. Бокс отнимает много времени и сил. Я рад, что он сам принимает это решение, не под давлением болельщиков или судей. Уверен, что в следующем году Котто предложат бой с победителем противостояния Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, а ему будет сложно отказать. Дело не в деньгах — соперничество в его крови», — цитирует Роуча BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Мигель Котто
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