Белфорт подписал контракт на бой с Юрайей Холлом

Бывший чемпион UFC Витор Белфорт подписал контракт на бой с средневесом Юрайей Холлом, сообщил Белфорт в своём «инстаграме». Поединок пройдёт 14 января 2018 года. Место проведения поединка пока не сообщается. Стоит отметить, что поединок с Холлом может стать последним для Белфорта в UFC.



«Я только что подписал контракт на бой в UFC 14 января 2018 года. Я всегда искал трудности, и моя последняя битва в UFC не могла пойти иным путём. Будет честью поделить октагон с таким талантливым бойцом, как Юрайя Холл. Спасибо ему, что он принял бой», — написал Белфорт.