Салихов подписал контракт с UFC

Многократный чемпион мира по ушу-саньда Муслим Салихов подписал контракт с крупнейшей организацией смешанных единоборств UFC, сообщает VMMA.



Российский боец дебютирует 25 ноября на турнире UFC в Шанхае. Соперником Салихова будет доминиканский боец Алекс Гарсия, тренирующийся в именитом зале Tristar Gym, воспитавший таких бойцов, как Джордж Сент-Пьер и Рори Макдональд.



Салихов (12-1) является одним из самых титулованных бойцов ушу-саньда в мире. За последние два года боец одержал четыре победы нокаутом с помощью различных ударов с разворота.



Алекс Гарсия (14-4) выступает в UFC с 2013 года, чередуя победы с поражениями. На его счету победы над Шоном Спенсером, Майком Свиком и Майком Пайлом.