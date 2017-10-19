Влодарчик: не вижу в Гассиеве ничего особенного

Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Кшиштоф Влодарчик не считает своего соперника Мурата Гассиева фаворитом турнира WBSS. Бойцы сойдутся в очном противостоянии в четвертьфинальном поединке, запланированном на 21 октября в Нью-Джерси.



«Не вижу в Гассиеве ничего особенного. В поединке с Лебедевым у них был равный бой. Решение судей было очень спорным. Лебедев уступил в начале боя, а потенциал Гассиева нам неизвестен. Он силён, молод, но рано записывать его в лидеры весовой категории. Бой с Лебедевым мог закончиться иначе, и тогда мы бы не увидели Гассиева на турнире», — цитирует Влодарчика BoxingScene.