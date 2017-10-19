До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Влодарчик: не вижу в Гассиеве ничего особенного

19 октября 2017, четверг. 19:52 Бокс/ММА

Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Кшиштоф Влодарчик не считает своего соперника Мурата Гассиева фаворитом турнира WBSS. Бойцы сойдутся в очном противостоянии в четвертьфинальном поединке, запланированном на 21 октября в Нью-Джерси.

«Не вижу в Гассиеве ничего особенного. В поединке с Лебедевым у них был равный бой. Решение судей было очень спорным. Лебедев уступил в начале боя, а потенциал Гассиева нам неизвестен. Он силён, молод, но рано записывать его в лидеры весовой категории. Бой с Лебедевым мог закончиться иначе, и тогда мы бы не увидели Гассиева на турнире», — цитирует Влодарчика BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Кшиштоф Влодарчик Мурат Гассиев
Новости. Бокс/ММА
19 октября 2017, четверг
20:40 Мусаси: я опытнее и умнее Шлеменко
19:52 Влодарчик: не вижу в Гассиеве ничего особенного
19:51 Салихов подписал контракт с UFC
18:48 Белфорт подписал контракт на бой с Юрайей Холлом
17:48 Роуч: Котто будет трудно уйти насовсем
16:45 Определился соперник Георгия Челохсаева
16:42 Чахкиев: фаворитом турнира WBSS считаю Усика
15:25 Мусаси планирует в будущем подняться в полутяжёлый вес
13:08 Джош Реттингхаус сразится с Александром Лунгой на турнире M-1 Challenge 85
13:06 Гассиев: я готов выиграть турнир WBSS, хочу стать абсолютным чемпионом мира
11:39 Санчес: Головкин не будет драться до реванша с Альваресом
10:49 Сондерс: Лемье хорош в боях с бойцами второго эшелона, но я — это другой уровнь
10:06 Селедцов: Торрес — крутой и думающий боец
09:22 Такам: 80 тысяч болельщиков Джошуа для меня ничего не значат
00:42 Уайт: Макгрегор не будет драться с Диасом и Сен-Пьером
18 октября 2017, среда
23:36 Уайт готов организовать поединок Джонсу, если наказание будет мягким
22:07 Али: 90 процентов людей будут болеть за Котто
20:50 Джошуа: Такам не ляжет в первом раунде
19:55 Лобов: уверен, что Макгрегор проведёт поединок с Тони Фергюсоном
18:13 Шлеменко: победитель нашего боя с Мусаси станет настоящим чемпионом Bellator
17:12 Бриггс: я думал о том, чтобы покончить с собой
16:56 Джошуа готов в 2018 году сразиться с Тайсоном Фьюри
16:09 В Москве прошёл турнир по единоборствам среди болельщиков «Динамо»
15:20 Сергей Лубкович встретится на ринге с итальянским ветераном Микеле ди Рокко
14:36 Полуфинал WBSS Усик — Бриедис состоится в январе в Саудовской Аравии
14:07 Дигейл: не считаю, что Баду Джек находится на одном уровне со мной
12:52 Гассиев: готовлюсь к тому, что бой с Влодарчиком может пройти все 12 раундов
12:04 Виталий Слипенко сразится с Кристианом Пераком на турнире M-1 Challenge 85
10:58 Де ла Хойя: Лемье может стать ещё одним вариантом для Альвареса
10:12 Пулев: решение об отказе от боя с Джошуа далось нелегко
09:22 Стиверн подписал контракт на бой с Уайлдером
02:49 Барбоза дал согласие на бой с Нурмагомедовым
01:40 Сондерс проведёт защиту титула WBO 16 декабря в бою с Лемье
17 октября 2017, вторник
23:40 Джошуа: поздняя смена соперника не скажется на подготовке к бою
22:13 Малиньяджи: для Макгрегора нет более денежного поединка, чем бой со мной
20:42 Финал турнира WBSS в первом тяжёлом весе пройдёт в мае в Саудовской Аравии
19:43 Бота: Паркер силён и быстр, как Мохаммед Али
18:05 Дмитрий Тебекин вернётся в рейдж на турнире M-1 Challenge 84
16:19 Осия: не стоит называть наши соревнования MMA «любительскими»
15:27 Хирн: поражение Хэя во втором бою с Беллью станет завершением его карьеры
14:56 Осия: это особое чувство — отстаивать честь страны
14:23 Кузьмин оспорит титул WBA Intercontinental в бою с Лукасом Брауном
13:59 Тим Цзю проведёт поединок за региональный титул WBC
13:21 Атлетическая комиссия Невады не будет отстранять судью боя Головкин — Альварес
12:37 Грувз: если с Юбэнком отбоксирую как и с Коксом, то у него не будет шансов
Все новости RSS
Партнерский контент