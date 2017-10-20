Даглас: в следующем году жду великой битвы между Уайлдером и Джошуа

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Бастер Даглас ожидает, что в следующем году состоится объединительный поединок между чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером и обладателем поясов IBF/IBO/WBA Энтони Джошуа. Сперва, однако, Уайлдеру нужно защитить свой пояс в бою с Бермейном Стиверном, а Джошуа отстоять титулы в поединке с Карлосом Такамом.



«В следующем году мы увидим великую битву между двумя из лучших атлетов. Мне нравятся оба (Уайлдер и Джошуа), но я должен сказать, что буду болеть за Уайлдера, потому что он из Соединённых Штатов», — цитирует Дагласа BoxingScene.