Миша Алоян выйдет на ринг 9 декабря в Кемерово

Бронзовый призёр Олимпийских игр Миша Алоян, выступающий в весовой категории до 52,16 кг, проведёт свой следующий бой на профессиональном ринге против филиппинца Гимела Маграмо. Об этом рассказали в промоутерской компании «Патриот», с которой сотрудничает российский боксёр. Встреча Алояна с Маграмо состоится в рамках турнира, запланированного на 9 декабря в Кемерово.



В рамках этого мероприятия также запланирован поединок между россиянином Романом Андреевым и ганцем Ричардом Комми.



«Алоян проведёт бой с Маграмо», — рассказал представитель компании, слова которого приводит ТАСС.



22 июня в Москве Алоян завоевал титул WBC Silver, одержав победу над никарагуанцем Марвином Солано.