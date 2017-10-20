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Миша Алоян выйдет на ринг 9 декабря в Кемерово

20 октября 2017, пятница. 11:56 Бокс/ММА

Бронзовый призёр Олимпийских игр Миша Алоян, выступающий в весовой категории до 52,16 кг, проведёт свой следующий бой на профессиональном ринге против филиппинца Гимела Маграмо. Об этом рассказали в промоутерской компании «Патриот», с которой сотрудничает российский боксёр. Встреча Алояна с Маграмо состоится в рамках турнира, запланированного на 9 декабря в Кемерово.

В рамках этого мероприятия также запланирован поединок между россиянином Романом Андреевым и ганцем Ричардом Комми.

«Алоян проведёт бой с Маграмо», — рассказал представитель компании, слова которого приводит ТАСС.

22 июня в Москве Алоян завоевал титул WBC Silver, одержав победу над никарагуанцем Марвином Солано.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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Миша Алоян
Новости. Бокс/ММА
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