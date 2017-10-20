Уайлдер: ажиотаж вокруг потенциального боя с Джошуа уже достаточный

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер считает, что интерес к его бою с чемпионом мира IBF/IBO/WBA Энтони Джошуа уже достаточно подогрет и затягивать с их встречей на ринге не имеет смысла.



«Все знают, кого я хочу заполучить в соперники. 2018 год будет ярким. На многие вопросы будут даны ответы. Я знаю, что однажды всё произойдёт, и я думаю, что это будет в следующем году. Общественность желает этого боя уже сейчас.



Это уже крупное событие, нам не нужно усиления ажиотажа. Во всём мире уже говорят об этом», — цитирует Уайлдера BoxingScene.