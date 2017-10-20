Кравцов: состав сборной России обновлён на 50%

Главный тренер сборной России Эдуард Кравцов рассказал, что основной и резервный составы национальной команды, сформированные по результатам октябрьского чемпионата страны в Грозном, изменились более чем на 50%.



«Первый этап подготовки сформированной по итогам чемпионата России сборной РФ пройдёт на базе «Озеро Круглое». Установочный сбор состоится в период с 8 по 26 ноября. На него мы приглашением 40 спортсменов — от трёх до пяти в каждой из 10 весовых категорий. И можно сказать, что основный и резервный составы команды обновлены более чем на 50%.

Второй учебно-тренировочный сбор команды пройдёт с 8 по 29 января 2018 года в Кисловодске», — цитирует Кравцова «Р-Спорт».

Наставник сборной России также сообщил, что в сборах примут участие восемь из девяти боксёров, участвовавших в чемпионате мира 2017 года и освобождённых от выступления в чемпионате РФ.