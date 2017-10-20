Макгрегор готов начать подготовку к бою с Фергюсоном в любой момент

Тренер чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Конора Макгрегора Оуэн Родди подчеркнул, что его подопечный готов приступить к подготовке к бою с Тони Фергюсоном в любой момент. Дата поединка пока не объявлена.



«Фергюсон представляет проблемы, а люди требуют поединка — это самое главное. Если Конор готов выйти на ринг до конца года, то мы уже сейчас начнём лагерь подготовки. На прошлой неделе Макгрегор вернулся к тренировкам, провёл пару сессий. Мы готовы начать подготовку к бою хоть завтра, если это потребуется», — приводит слова Оуэна Родди MMAFighting.