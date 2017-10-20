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Кунченко: Мусаси — сложный соперник для Шлеменко

20 октября 2017, пятница. 19:33 Бокс/ММА

Действующий чемпион M-1 Challenge в полусреднем весе Алексей Кунченко (17-0) поделился мнением о предстоящем поединке между Александром Шлеменко и Герардом Мусаси, который пройдёт 20 октября на турнире Bellator 185.

«Мусаси — опытный, титулованный соперник. На его счету далеко не только лёгкие бои – опыт сражения с топами у Гегарда огромный. Он дерётся умно, никогда не «зарубается», как некоторые. Думающий спортсмен, грамотно работает. В общем, сложный соперник у Александра. Если удастся пройти эту проверку, можно будет сильно взлететь в рейтингах.

Александр берёт характером и отличной функциональной подготовкой. И он тоже умный боец, умеет изучать соперника. Не скажу, что предыдущие соперники Шлеменко были такого высокого уровня, как Мусаси. Хотя были и серьёзные оппоненты, например, Гектор Ломбар. Тогда Александр проиграл, но это было давно. Сегодня Шлеменко в отличной форме, тех ошибок уже бы не повторил и у того же Ломбарда мог бы и выиграть.

Шансы на победу Шлеменко над Мусаси, конечно, есть. Если Александр будет спокойно придерживаться плана на бой, то может и выиграть. Не скажу, каким образом, но не думаю, что нокаутом. Гегард не пойдёт в «зарубу», будет вести себя аккуратно: где-то клинчевать, может, и в борьбу попытается перевести бой. Всё сделает, чтобы не быть нокаутированным. Но это в первом раунде, пока силы есть. Мусаси неплохо борется, так мне говорили ребята, которым доводилось с ним работать. Но Александр Шлеменко тоже работает над борьбой. Не скажу, что у него хромает этот элемент. Александр и сам может перевести Мусаси в борьбу, если попытается», — сказал Кунченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Bellator Александр Шлеменко Гегард Мусаси
Новости. Бокс/ММА
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