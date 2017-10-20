Александр Емельяненко заключил контракт с клубом «Ахмат»

Российский боец ММА Александр Емельяненко подписал контракт с «Ахматом», сообщил президент грозненского клуба Абузайд Висмурадов.



«Уважаемые друзья! Спешу сообщить вам громкую новость. Отныне Александр Емельяненко будет представлять клуб „Ахмат“! Сегодня с ним подписан контракт. Мы очень рады, что нашу команду пополнил такой статусный боец, который выступал и выступает на высочайшем уровне. Мы надеемся, что впереди Александра ждут громкие победы и он будет прославлять „Ахмат“ на весь мир», — написал Висмурадов в «Инстаграме».



Ранее Емельяненко подписал контракт с лигой World fighting championship Akhmat на несколько боёв.

Видео, на котором Емельяненко подтверждает вступление в клуб «Ахмат», можно посмотреть в «инстаграме» Висмурадова.