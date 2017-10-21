Бенавидес: я многому научился у Геннадия Головкина

Чемпион WBC в среднем весе Давид Бенавидес подчеркнул, что он многому научился у Геннадия Головкина за время тренировок в одном зале.



«Я многому научился у Геннадия Головкина, мы проводили много тренировок вместе, пусть я и не могу говорить о подробностях, поскольку это конфиденциальная информация. Он много работает над разными приёмами, он превосходный чемпион, вокруг которого всегда особенная атмосфера. У него многому можно научиться и получить огромную мотивацию», — приводит слова Бенавидеса BoxingScene.