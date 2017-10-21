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Ортис исключён из рейтингов WBA

21 октября 2017, суббота. 16:51 Бокс/ММА

Всемирная боксёрская ассоциация исключила Луиса Ортиса из рейтинга на основании проваленных кубинцем допинг-тестов. Таким образом, Ортис лишился статуса обязательного претендента на титул суперчемпиона, которым владеет Энтони Джошуа.

Ранее из-за проваленного допинг-теста Ортис был отстранён от поединка с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. Допинг-проба кубинца указала на содержание в его организме запрещённых веществ гидрохлоротиазид и хлоротиазид, которые обозначены ВАДА как «маскирующие вещества». В команде Ортиса утверждают, что эти вещества оказались в составе лекарственного препарата, который боксёр принимал от повышенного давления. Проблема в том, что он не получил терапевтического исключения на приём препарата.

Источник: Официальный сайт WBA Сообщить об ошибке
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Новости. Бокс/ММА
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