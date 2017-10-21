Ортис исключён из рейтингов WBA

Всемирная боксёрская ассоциация исключила Луиса Ортиса из рейтинга на основании проваленных кубинцем допинг-тестов. Таким образом, Ортис лишился статуса обязательного претендента на титул суперчемпиона, которым владеет Энтони Джошуа.



Ранее из-за проваленного допинг-теста Ортис был отстранён от поединка с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. Допинг-проба кубинца указала на содержание в его организме запрещённых веществ гидрохлоротиазид и хлоротиазид, которые обозначены ВАДА как «маскирующие вещества». В команде Ортиса утверждают, что эти вещества оказались в составе лекарственного препарата, который боксёр принимал от повышенного давления. Проблема в том, что он не получил терапевтического исключения на приём препарата.