UFC Fight Night 118: Эмеев победил Алви, Лобов проиграл Фили

В Гданьске проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 118, в рамках которого поединки уже провели два российских бойца — Артём Лобов и Рамазан Эмеев.



Лобов встретился в клетке с американским бойцом Андре Фили, от которого потерпел поражение единогласным решением судей. Все трое судей выставили счёт 30-27 в пользу американца.



Эмееву противостоял американец Сэм Алви, над которым россиянин одержал победу по очкам со счётом 30-27, 30-27, 30-27.

Главным событием UFC Fight Night 118 будет бой между Дональдом Серроне и Дарреном Тиллем.