Гассиев победил Влодарчика и вышел в полуфинал World Boxing Super Series

В Нью-Джерси завершился последний четвертьфинал World Boxing Super Series, в котором приняли участие россиянин Мурат Гассиев (24-0-0, 17 KO) и польский боксёр Кшиштоф Влодарчик (53-3-1, 37 KO). Российский спортсмен досрочно одержал победу в третьем раунде. Решающим стал сильнейший апперкот левой по печени в исполнении Гассиева, пропустив который соперник не смог продолжить поединок.



Таким образом, в полуфинале серии российский боец встретится с чемпионом мира WBA Юниером Дортикосом. Этот бой пройдёт в Саудовской Аравии, день проведения поединка будет назначен позже.

«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию боя в Нью-Джерси.