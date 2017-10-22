Бой Гассиева и Дортикоса может пройти в США или России в январе

Директор компании «Урал боксинг промоушн» Алексей Васильев сообщил, что намеченный на январь 2018 года полуфинальный бой Мурата Гассиева и Юниера Дортикоса в рамках World Boxing Super Series может состояться на территории России.



«Бой с Дортикосом состоится в январе, дату скоро объявят. Существует несколько вариантов, где он может пройти. Рассматривается США, но можем забрать бой в Россию», — цитирует функционера ТАСС.



Российский боксёр вышел победителем из четвертьфинального поединка с польским спортсменом Кшиштофом Влодарчиком, в третьем раунде отправив соперника в нокаут.

Гассиев нокаутировал Влодарчика и вышел в полуфинал World Boxing Super Series