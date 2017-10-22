Гассиев и Дортикос провели первую дуэль взглядов

В ночь с 21 на 22 октября в Ньюарке (Нью-Джерси, США) состоялся четвертьфинальный поединок Всемирной боксёрской суперсерии в первом тяжёлом весе между Муратом Гассиевым и Кшиштофом Володарчиком.

Его итогом стала убедительная победа россиянина, который нокаутировал оппонента уже в третьем раунде. Таким образом, он вышел в полуфинал турнира, где встретится с Юниером Дортикосом.

Бой Гассиева и Дортикоса может пройти в США или России в январе

Последний сразу после завершения поединка Гассиев — Володарчик поднялся в ринг, где будущие соперники провели первую дуэль взглядов. Ожидается, что поединок Гассиев — Дортикос пройдёт в январе.

Фото первой дуэли взглядов боксёров можно посмотреть на официальной странице WBSS в "Твиттере".