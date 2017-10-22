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Тилл получил бонус $ 50 тыс. от UFC

22 октября 2017, воскресенье. 10:52 Бокс/ММА

21 октября в польском городе Гданьск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 118. После его завершения традиционно были выбраны обладатели бонусных выплат.

Так чек на дополнительные $ 50 тыс. за яркую победу над Дональдом Серроне достался Даррену Тиллу. Это выступление получило звание «представление вечера». Ещё одним «представлением вечера» стала победа Яна Блаховича над Дэвином Кларком, сообщает Sherdog. Первый также получил бонус в размере $ 50 тыс.

Наконец, дополнительную выплату на ту же сумму получили Брайан Келлахер и Дамьян Стасяк, чей поединок был признан лучшим боем вечера. Победу в этой встрече техническим нокаутом одержал Келлахер.

Источник: sherdog.com Сообщить об ошибке
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Новости. Бокс/ММА
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