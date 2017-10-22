Мачадо победил Корралеса и завоевал титул WBA во втором полулёгком весе

В ночь с 21 на 22 октября в Вероне (Нью-Йорк, США) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок за титул по версии WBA Super между Хесрилем Корралесом и Альберто Мачадо.

Первый потерял титул ещё на взвешивании, не уложившись в лимит весовой категории. Таким образом, пояс стоял на кону лишь для Мачадо.

Поединок между Корралесом и Мачадо прошёл в яркой борьбе. Уже в пятом раунде последний побывал в нокдауне, тем не менее Корралесу не удалось развить успех.

В восьмой трёхминутке Мачадо ответил оппоненту тем же. Невзирая на то, что Хесриль сумел подняться, рефери принял решение остановить бой, зафиксировав победу пуэрториканца техническим нокаутом. Таким образом, Мачадо завоевал титул во втором полулёгком весе.

Другими чемпионами в этом дивизионе являются Мигель Берчельт (WBC) и Василий Ломаченко (WBO). Пояс по версии IBF остаётся вакантным.