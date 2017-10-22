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После турнира WBSS Гассиев планирует перейти в супертяжёлый вес

22 октября 2017, воскресенье. 11:57 Бокс/ММА

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев рассказал о том, как видит свою карьеру после завершения турнира Всемирной суперсерии бокса. По словам россиянина, он планирует перейти в супертяжёлый вес.

«В первую очередь, я хочу объединить титулы и стать абсолютным чемпионом в первом тяжёлом весе. После я поднимусь в супертяжёлый вес. Сейчас же, повторюсь, я думаю только о турнире. Посмотрим, что произойдёт потом.

Сравнение с Головкиным? Я не могу сказать, что я второй Головкин или следующий Тайсон. Мне нужно быть Муратом Гассиевым, вот и всё», — приводит слова россиянина BoxingScene.

Минувшей ночью Гассиев сумел пробиться в полуфинал WBSS, нокаутировав Кшиштофа Володарчика.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Мурат Гассиев
Новости. Бокс/ММА
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