После турнира WBSS Гассиев планирует перейти в супертяжёлый вес

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев рассказал о том, как видит свою карьеру после завершения турнира Всемирной суперсерии бокса. По словам россиянина, он планирует перейти в супертяжёлый вес.

«В первую очередь, я хочу объединить титулы и стать абсолютным чемпионом в первом тяжёлом весе. После я поднимусь в супертяжёлый вес. Сейчас же, повторюсь, я думаю только о турнире. Посмотрим, что произойдёт потом.

Сравнение с Головкиным? Я не могу сказать, что я второй Головкин или следующий Тайсон. Мне нужно быть Муратом Гассиевым, вот и всё», — приводит слова россиянина BoxingScene.

Минувшей ночью Гассиев сумел пробиться в полуфинал WBSS, нокаутировав Кшиштофа Володарчика.