Кудряшов: Гассиев без проблем сможет победить Дортикоса

Российский боксёр первого тяжёлого веса Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от полуфинального поединка Всемирной боксёрской суперсерии между Муратом Гассиевым и Юниером Дортикосом, который должен состояться в январе следующего года. По его словам, Гассиев должен справиться с оппонентом и стать как минимум финалистом турнира.

«Моё поражение не отбило у меня желание смотреть бокс, суперсерия — интересный проект, интересные боксёры, конечно, буду смотреть. Фаворитов два — это Мурат Гассиев и Александр Усик, но, естественно, буду болеть за Мурата, он мой соотечественник, мы с ним знакомы, нормально общаемся, конечно, буду болеть за него.

Думаю, что он без проблем сможет одержать победу в бою с Дортикосом", — приводит слова Кудряшова официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса».

Сам Кудряшов выбыл из турнира WBSS раньше, уступив нокаутом как раз Дортикосу.