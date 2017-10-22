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Влодарчик: хотел затянуть Гассиева в поздние раунды

22 октября 2017, воскресенье. 14:33 Бокс/ММА

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Кшиштоф Влодарчик прокомментировал своё поражение в четвертьфинальном бою WBSS с Муратом Гассиевым, рассказав, что рассчитывал одержать победу в поздних раундах.

«Мы хорошо работали, чтобы избежать подобный удар, но, к сожалению, у него очень тяжёлый удар, который он сумел донести до меня. Мы знали как хорош Гассиев и много готовились к бою с ним. Я хотел максимально использовать джеб. Я хорош во второй половине поединка, так что я надеялся затянуть его в поздние раунды и воспользоваться преимуществом», — приводит слова поляка BoxingScene.

Минувшей ночью Мурат Гассиев нокаутировал Кшиштофа Влодарчика в третьем раунде.

Гассиев нокаутировал Влодарчика и вышел в полуфинал World Boxing Super Series
Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Кшиштоф Влодарчик Мурат Гассиев
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