Мурата досрочно победил Н'Жикама, завоевав титул в среднем весе

В Токио завершился вечер бокса, главным событием которого стал поединок за титул чемпиона по версии WBA Regular в среднем весе между Хассаном Н'Жикамом и Риото Муратой.

Поединок прошёл под диктовку хозяина ринга. Разнообразная работа Мураты контрастировала с вялым боксом в исполнении обладателя титула. Ввиду одностороннего характера боя рефери остановил его после седьмого раунда.

Таким образом, Мурата взял реванш за противоречивое поражение в мае этого года. Тогда по итогам 12 раундов победа раздельным решением судей досталась Н'Жикаму.