Джошуа после отказа Пулева от боя хотел встречи с Уайтом

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBO, IBF в супертяжёлом весе Энтони Джошуа признался, что после того, как сорвался его бой с Кубратом Пулевым, он просил промоутеров организовать встречу с Диллианом Уайтом.

«Диллиан был первый, с кем я хотел встретиться, после того, как Пулев отказался от боя. Причиной этого стало то, что в первом бою мы показали классный бой. Уайт и Кличко те боксёры, с которыми были классные вечера. Я просил второго боя с Кличко и с Уайтом, потому что эти поединки создали ажиотаж.

Если я взгляну в прошлое, то увижу, что эти бои — самые памятные в моей карьере", — приводит слова Джошуа BoxingScene.

Против идеи боя Джошуа — Уайт выступил промоутер Эдди Хирн, который пытается организовать Диллиану титульный бой с Деонтеем Уайлдером.

Что касается Джошуа, то он 28 октября проведёт встречу с Карлосом Такамом.