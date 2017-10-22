Емельяненко: Юношеские соревнования важны для становления школы ММА

В Уфе завершилось первенство России среди юношей 14-15 лет по смешанному боевому единоборству (ММА). Президент Союза ММА России Фёдор Емельяненко отметил важность развития юношеского спорта.

«Все финальные бои первенства России оставили очень приятное впечатление. Видно было, как ребята уверенно стремились к победам и применяли в поединках все полученные на тренировках знания и навыки. Соревнования впервые проводились в возрастной категории 14-15 лет, и юные спортсмены показали разнообразную техническую базу. Уверен, что ребята принесут в копилку нашей сборной золотые медали первенства мира, а через несколько лет вырастут достойной сменой основному составу сборной России.

Хочу поблагодарить главу Администрации городского округа Уфы Ялалова Ирека Ишмухаметовича за поддержку и вклад в развитие ММА в регионе и организаторов соревнований Федерацию ММА Республики Башкортостан. Проведение соревнований среди юношей требует больших сил и ответственности. Юношеские соревнования важны для становления школы ММА и развития нашего вида спорта», — сказал Емельяненко.



В соревнованиях приняли участие свыше 100 спортсменов из более чем 20 регионов страны. Победителями первенства в личном зачёте стали:

до 36 кг: Жавохир Турсунов (Челябинская область)

до 40 кг: Сергей Казеннов (Кемеровская область)

до 44 кг: Андрей Грибанов (Омская область)

до 48 кг: Максим Петров (Омская область)

до 52 кг: Астемир Гонгашев (КБР)

до 57 кг: Юрий Гладкой (Самарская область)

до 62 кг: Кубанычбек Кылычбек-уулу (Москва)

до 67 кг: Нур-Мухамед Гошоков (КБР)

до 73 кг: Алексей Ваганов (Челябинская область)

до 80 кг: Александр Иващенко (Челябинская область).



В командном зачёте сильнейшей командой стала команда Челябинской области, второе место заняла команда Республики Башкортостан, третье — команда Омской области.