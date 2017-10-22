Тренер Гассиева: Дортикос ответит за свои слова на ринге

Тренер Мурата Гассиева Абель Санчес подчеркнул, что Юньеру Дортикосу придётся ответить за сказанные им слова относительно Мурата Гассиева на ринге, в полуфинальном поединке WBSS.



«Все говорят, так уж получилось, что у Дортикоса большой рот, но это нормально. Ему придётся ответить за свои слова, когда мы будем драться в январе или феврале. Нам нужно вернуться в зал и подготовиться. Будем делать то, что нужно для боя с Дортикосом. Ему придётся встретиться с Гассиевым на ринге, а не за его пределами ради простого разговора», — цитируетСанчеса FightSpace.