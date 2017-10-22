Дортикос: в бою со мной Гассиев ощутит силу настоящего мужика

Полуфиналист WBSS Юниэр Дортикос поделился мнением относительно предстоящего боя с Муратом Гассиевым. В поединке Гассиева и Дортикоса выявится финалист Всемирной боксёрской серии в тяжёлом весе.



«Я желал победы Гассиеву. Теперь он сможет ощутить силу реального мужика в поединке со мной. Его сегодняшний соперник уже на закате карьеры. Я покажу Гассиеву, как выглядит настоящий чемпион, и устрою ему бой, которого у него никогда не было. Хочу его пояс. Хочу поскорее на ринг, чтобы разбить Гассиева», — цитирует Дортикоса BoxingNews24.