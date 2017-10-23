Абдуллаев встретится с Гонсалесом 15 декабря

Российский легковес Заур Абудллаев проведёт свой следующий бой 15 декабря в Екатеринбурге, сообщает AllBoxing.ru. Соперником Абуллаева станет филлипинский боксёр Роберто Гонсалес (27-3, 17 КО).



Бой Абдуллаев — Гонсалес пройдет в рамках большого шоу, организованного промоутерскими компаниями RCC Boxing Promotions и «Мир бокса». Место действия турнира – екатеринбургский ДИВС «Уралочка».



Абдуллаев провёл первый бой на профессиональном ринге в марте 2017 года, с тех пор на счету россиянина уже шесть поединков, в которых он не потерпел ни одного поражения.