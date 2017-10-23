Тренер Влодарчика: пик формы Влодарчика уже прошёл, он уже не тот, что прежде

Тренер Кшиштофа Влодарчика Фёдор Лапин прокомментировал поражение своего подопечного в четвертьфинальном бою WBSS от чемпиона мира IBF в первом тяжёлом весе Мурата Гассиева.



«Со здоровьем у Кшиштофа после боя с Муратом всё нормально, никаких проблем. Сразу после боя было всё нормально. Кшиштоф уже не тот, что был четыре года назад, пик его формы прошёл. Это уже не тайна. И это вопрос не физического состояния, а голова: проблемы личного плана просто состарили его. Насчёт будущего я сначала поговорю с ним», — цитирует Лапина «Р-Спорт».