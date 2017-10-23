Лучиан Буте думает о завершении карьеры

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе по версии IBF Лучиан Буте всё ещё находится в процессе принятия решения относительно будущего своей карьеры. Свой последний бой Буте провёл в августе 2015 года.



«Мне уже 37 лет, и я знаю, что уже близок к завершению карьеры. В ближайшие недели я приму решение. Сейчас я провожу время с женой и дочерью. Приоритеты изменились, и я дважды подумаю, прежде чем приму решение. Моя дочь Эмма является приоритетом для меня.



Я был чемпионом мира на протяжении пяти лет, и я защищал свой титул девять раз. Мне нечего доказывать. Я также чувствую любовь болельщиков из Квебека. Они помнят хорошие времена, которые мы пережили вместе», — цитирует Буте BoxingScene.