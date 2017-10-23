Промоутер Хорна: Турман сам никому не интересен

Промоутер чемпиона WBO в полусреднем весе, австралийца Джеффа Хорна Дин Лонерган достаточно резко ответил Киту Турману, чемпиону WBA и WBC, недавно заявившему, что Хорн никому не интересен с точки зрения объединения титулов.



«Сейчас Кит Турман сам никому не интересен. Если когда-то Турман надумает объединить титулы и приехать в Брисбен, он встретит такой же тёплый приём, как Пакьяо, и уедет проигравшим. Ему нужно набраться мужества и попросить своего промоутера набрать мой номер, а не кричать, находясь в девяти тысячах миль отсюда», — цитирует Лонергана The Australian.